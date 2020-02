De politie heeft vrijdag met behulp van een arrestatieteam een 24-jarige Hagenaar aangehouden in verband met drie overvallen op waardetransporten in Den Haag. De man werd in een woning in het Wateringse Veld aangehouden.

Agenten hebben ook goederen uit de woning van de man en een personenauto in beslag genomen, meldt de politie.

In 2019 werden er drie geldwagens overvallen die op weg waren naar ING-geldautomaten in filialen van Albert Heijn. De politie vermoedt dat dezelfde dadergroep achter de overvallen zit.

De overvallen gebeurden op het Parijsplein, de Honselersdijk en De Stede. Bij elke overval werd veel geld buitgemaakt. De geldlopers en omstanders werden bedreigd met vuurwapens.

In uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West zijn camerabeelden getoond van de overvallers. Dat heeft geleid tot twintig tips. Er is 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De man die vrijdag is aangehouden wordt verhoord en zit in beperkingen. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden.