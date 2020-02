Bij een ongeval op de A4 ter hoogte van het knooppunt Prins Clausplein in Den Haag zijn vrijdagmiddag drie mensen gewond geraakt.

De brandweer moest in totaal drie personen uit twee personen auto's bevrijden. Zij zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Op foto's is te zien dat er meerdere voertuigen, waaronder een vrachtwagen, bij het ongeluk betrokken zijn.

De A4 in de richting van Amsterdam was eerst geheel afgesloten ter hoogte van het Prins Clausplein, daarna alleen de linkerrijstrook. Na het ongeluk landde een traumahelikopter op de baan.

De linkerrijstrook in de andere richting was ook tijdelijk dicht in verband met een tweede ongeluk. Inmiddels rijdt alles weer normaal.

De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk.

De traumahelikopter landt op de A4. (Bron: Regio15)