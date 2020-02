Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen tot 3,5 jaar geëist voor drie mannen die zouden hebben opgetreden als facilitator van de onderwereld. De verdachten - een van hen is een agent - worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de spookwoningen in de Haagse wijk Ypenburg, waar vorig jaar vele miljoenen euro's werden aangetroffen.

Het OM heeft voor de rechtbank in Den Haag betoogd dat de "vermenging van boven- en onderwereld in haar meest pure vorm aan het licht is gekomen".

De verdachten van 37, 44 en 58 jaar zouden het met hun bedrijf mogelijk hebben gemaakt dat criminelen geld konden witwassen. "Als je een mooi huis zocht waarvan je de huur contant wilde betalen, zonder dat er al te veel lastige vragen werden gesteld, kon je bij hen terecht. Wilde je een dure auto rijden zonder je eigen naam op een contract te zetten, dan kon je bij hen terecht."

De 44-jarige man wordt de grootste rol toegedicht en er is dan ook 42 maanden cel tegen hem geëist. De 58-jarige verdachte hoorde 36 maanden cel tegen zich eisen.

De agent had een kleinere rol in het geheel, maar is volgens het OM "dan wel weer schuldig aan schending van zijn geheimhoudingsplicht". Hij zocht in de vertrouwelijke politiesystemen naar informatie die hij voor zijn werk helemaal niet nodig had. "Er is geen bewijs dat hij die informatie heeft verkocht, maar dat maakt het niet minder kwalijk." Het OM eist een half jaar cel en wil daarnaast dat de man twee jaar lang geen publiek ambt mag bekleden.

De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.