Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag drie maanden celstraf geëist tegen een achttienjarige man uit Den Haag die wordt verdacht van het verspreiden van IS-filmpjes. Ook werd hij verdacht van verboden wapenbezit en het bezitten van meer dan 25 kilo vuurwerk.

De man werd op 29 augustus 2018 aangehouden. Bij een huiszoeking vond de politie een boksbeugel en tientallen kilo's vuurwerk. Ook nam de politie zijn telefoon in beslag. Na onderzoek bleek dat de man tien gewelddadige IS-filmpjes had gedeeld in een WhatsApp-groep.

Donderdag stond de man voor de rechter. De officier van justitie nam hem vooral het verspreiden van de filmpjes kwalijk. Omdat de man zich goed heeft laten begeleiden tijdens jeugdreclassering eiste de officier van justitie slechts een beperkte straf.

De drie maanden die tegen hem zijn geëist, staan gelijk aan het voorarrest. Daarnaast werd nog een werkstraf van veertig uur tegen hem geëist.

De rechter doet over twee weken uitspraak.