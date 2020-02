De politie is op zoek naar getuigen van twee berovingen die op dinsdagavond 4 februari in de buurt van Station Moerwijk plaatsvonden. Het is nog niet duidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben.

De eerste beroving vond plaats om 18.30 uur in een trein die arriveerde op station Moerwijk. Twee mannen maakten een vrouw haar telefoon afhandig en vluchtten vervolgens weg uit de trein. Beide mannen zijn sindsdien niet meer gesignaleerd.

Later die avond vond een beroving plaats op de Hildebrandstraat in de buurt van station Moerwijk. Weer werd een vrouw door twee mannen van haar telefoon beroofd. De politie doorzocht de omgeving maar vond de mannen niet.

Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. De recherche onderzoekt de berovingen.