Aan de Lindoduin in Scheveningen is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.00 uur brand ontstaan in een papiercontainer, meldt de politie via Twitter. De brand leidde tot veel rook.

Door de container vol te laten lopen met water, kon de brandweer het vuur doven.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.