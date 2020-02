Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen een 41-jarige Hagenaar voor het witwassen van 1,9 miljoen euro in een grote zaak rond spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. Zijn zestigjarige schoonmoeder uit Leidschendam werd direct door de rechtbank vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs.

In dezelfde zaak eiste het OM maandag celstraffen van 5,5 en 4 jaar tegen twee medeverdachten: een 59-jarige Haagse man en een 56-jarige Rotterdamse vrouw. Vrijdag worden nog drie strafeisen uitgesproken.

De zaak startte als een witwasonderzoek rond een 44-jarige man uit Nootdorp die zijn twee bedrijven zou gebruiken om woningen en auto's aan criminelen te verhuren in Ypenburg. Bij veel van die woningen stond volgens de gemeente niemand ingeschreven. Als dat wel het geval was, ging het vaak om mensen met een strafblad of met connecties in het criminele milieu.

Omdat niet duidelijk was wie er precies in de appartementen woonden, viel de politie op 5 maart vorig jaar in totaal 22 woningen binnen. Daarbij werd miljoenen euro's aan contant geld in beslag genomen, evenals 25 luxe auto's, vijf vuurwapens en diverse verdovende middelen. Achttien mensen werden gearresteerd, van wie zeven hoofdverdachten deze en volgende week voor de rechter staan.

Geld aangetroffen in hoofdeinde van bed

Een deel van het geld werd aangetroffen in het hoofdeinde van een bed in een van de woningen van de verdachten. Op een van die pakketten, waarin meer dan 80.000 euro aan contant geld zat, trof de politie het DNA aan van de Hagenaar die dinsdag terechtstond.

In het huis van zijn schoonmoeder vond de politie `1,9 miljoen euro in een sporttas. De verdachte heeft verklaard dat hij de tas zonder medeweten van zijn schoonmoeder in haar huis had verstopt. Het geld had hij naar eigen zeggen "in bewaring gekregen" van een man. Volgens de officier van justitie is het geld door een misdrijf verkregen, wat juridisch neerkomt op witwassen.

Vrijdag staan drie mannen uit Nootdorp, Zoetermeer en Rijswijk terecht.