Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen van 5,5 en 4 jaar geëist tegen een 59-jarige Haagse man en een 56-jarige Rotterdamse vrouw. Zij worden verdacht van witwassen, in een zaak die begon bij een actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. Dinsdag en vrijdag worden nog vijf strafeisen uitgesproken.

De Rotterdamse vrouw verbleef in een appartement in Ypenburg waar agenten ruim 6 miljoen euro contant geld vonden. Het geld zat in pakketten verstopt in het hoofdeinde van het bed waar de vrouw in lag te slapen toen de politie binnenviel.

Op een van deze pakketten zat een vingerafdruk van de Haagse man, die regelmatig het appartement bezocht. De vrouw had de verjaardag van de man in haar agenda staan, met de vermelding 'lief'.

Zowel de man als de vrouw hadden weinig inkomsten maar konden toch veel geld uitgeven. Zo reed de man in een luxe auto.

Zaak begon bij witwasonderzoek rondom Nootdorper

De zaak begon bij een witwasonderzoek rondom een 44-jarige man uit Nootdorp, die twee bedrijven zou gebruiken om woningen en voertuigen aan criminelen te verhuren. Daarnaast betaalde hij lonen aan mensen die hier niet voor hadden gewerkt.

Bij veel van de verhuurde woningen stond volgens gemeente Den Haag niemand ingeschreven. Wanneer dit wel het geval was, waren de huurders vaak mensen met een strafblad of criminele connecties. Geen van de huurders had een inkomen waarmee de relatief hoge huur kon worden betaald.

Op 5 maart 2019 heeft de politie meerdere invallen gepleegd. Hierbij werden 22 appartementen doorzocht, 18 mensen aangehouden, miljoenen euro's gevonden en 25 auto's in beslag genomen. Ook trof de politie vijf vuurwapens en meerdere verdovende middelen aan.

Zeven hoofdverdachten horen strafeis

In de week van maandag 3 februari spreekt het OM de strafeisen uit tegen de zeven hoofdverdachten in de zaak. Dat begon maandag met de Hagenaar en de Rotterdammer. De vrouw beweerde nog dat zij niet wist van het geld in het hoofdeinde van haar bed, maar het OM gelooft dit niet.

Dinsdag worden de strafeisen uitgesproken tegen een 41-jarige Haagse man en een 60-jarige vrouw uit Leidschendam. Vrijdag zijn de Nootdorper, een 59-jarige man uit Zoetermeer en een 37-jarige man uit Rijswijk aan de beurt.