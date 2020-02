Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen bij een snackbar op de Erasmusweg in Den Haag. Dat meldt Regio15.





De inbrekers zouden het pand via een raam hebben betreden. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt en of er verdachten zijn aangehouden. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben uitgebreid onderzoek naar de inbraak gedaan.

Een paar maanden geleden vond er een gewapende overval plaats bij de snackbar. Die overval mislukte toen.