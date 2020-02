Een persoon is zaterdagochtend gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Jacob Jordaensstraat in Den Haag, bevestigt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is onduidelijk. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachten is nog niets bekend.

Ook is het onduidelijk hoeveel aanhoudingen er precies verricht zijn. De politiewoordvoerder laat weten "extra voorzichtig" te willen zijn met het delen van informatie, omdat het steekincident in een woning heeft plaatsgevonden.

Het onderzoek naar het steekincident is in volle gang.