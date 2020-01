Jongeren hebben in de nacht van donderdag op vrijdag glazen, flessen en andere voorwerpen naar de politie gegooid na vechtpartijen aan de Lange Houtstraat in Den Haag. Een negentienjarige Hagenaar is aangehouden voor het beledigen van een agent.

Rond 3.30 uur vonden diverse vechtpartijen plaats tussen jongeren bij uitgaansgelegenheid Danzig, meldt de politie. Er zijn rake klappen uitgedeeld en één persoon is tegen zijn hoofd geschopt.

Agenten kwamen ter plaatse om de rust terug te laten keren, maar de jongeren luisterden niet. Veel van hen waren beschonken.

Al snel begonnen ze voorwerpen naar de agenten te gooien. Door een linie te vormen wisten de agenten de jongeren uiteindelijk uiteen te drijven.

De politie is op zoek naar slachtoffers en getuigen van de vechtpartij.