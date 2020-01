De politie heeft op maandag 20 januari een 23-jarige man aangehouden die nog dertig dagen gevangenisstraf open had staan. Het arrestatieteam trof hem na wat zoekwerk in zijn onderbroek aan op het dak van zijn woning in Den Haag.

In eerste instantie leek het alsof er niemand thuis was, maar een beslapen bed verraadde zijn aanwezigheid.

In de afgelopen twee weken heeft het politieteam Executie Vonnissen Afgestraften (EVA) nog zes andere personen aangehouden die nog een gevangenisstraf open hadden staan.

Zo werd op 29 januari een 28-jarige Hagenaar aangehouden omdat hij nog 165 dagen gevangenisstraf open had staan voor een poging tot mensenhandel. Op dezelfde dag werd een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden omdat hij nog 72 dagen moest zitten voor een diefstal met geweld in vereniging.

Daarnaast werd een 42-jarige vrouw aangehouden voor een openstaande gevangenisstraf van elf dagen en moest een 44-jarige man mee voor DNA-afname.