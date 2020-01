Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag 24 maanden cel tegen drie mannen uit Den Haag die ervan worden verdacht een 19-jarige stadgenoot in de vroege ochtend van Eerste Kerstdag in 2017 te hebben geslagen en geschopt. Het geweld ging door toen het slachtoffer bewegingloos op de grond lag.

De 19-jarige jongen liep hierbij een schedelbreuk op, kreeg bloed in de hersenen en is, ondanks een lang revalidatietraject, nog steeds niet de oude. "De verdachten hebben op laffe en grove wijze zeer heftig geweld gebruikt terwijl hun slachtoffer weerloos op de grond lag", verklaarde de Officier van Justitie (OvJ).

De verdachten (24, 23 en 20 jaar oud) waren op stap geweest in de binnenstad van Den Haag en kregen op straat om onduidelijke reden ruzie met het slachtoffer. Meerdere getuigen hebben gezien hoe de 23-jarige verdachte de eerste klap uitdeelt, waarna de andere verdachten ook beginnen met slaan en schoppen.

Diezelfde getuigen zien het slachtoffer op de grond terecht komen om daar zonder beweging te blijven liggen, terwijl de verdachten blijven intrappen op zijn lichaam en hoofd.

Onvoldoende bewijs om vierde verdachte te veroordelen

De broer en vriend van het slachtoffer springen ertussen en raken ook verwikkeld in een gevecht. Uiteindelijk kunnen zij de verdachten aanwijzen bij de politie.

Een 22-jarige Hagenaar werd ook aangehouden in verband met het grove geweldsincident. Tegen hem wordt door het OM geen straf geëist omdat er onvoldoende bewijs is dat hij bij het gevecht betrokken is geweest.