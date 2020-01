De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een felle brand geblust in een portiekwoning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Drie personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zij hadden rook ingeademd.

De brandweer kan nog niet vertellen hoe de brand is ontstaan. Ook is niet bekend hoe het met de drie slachtoffers is gesteld.

De bewoners van aangrenzende woningen zijn enig tijd opgevangen in een nabijgelegen café.