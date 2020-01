Leraren van het basis- en het voortgezet onderwijs houden donderdag bijeenkomsten op onder meer de Lange Voorhout en Plein 3 in Den Haag. De Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland, riep op tot de staking.

Uit onderzoek van de AOb blijkt dat vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een chronisch tekort hebben aan leraren. Als gevolg van het lerarentekort neemt de werkdruk toe, vallen lessen uit en staan onbevoegden voor de klas.

Op de Lange Voorhout in Den Haag was donderdag in het kader van de lerarenstaking rond 11.00 uur een manifestatie met verschillende sprekers.

Daarna startte om 12.00 uur een mars richting het Binnenhof.

Tussen 9.00 en 12.30 uur werd er voor leerlingen een pop-upklas georganiseerd op Plein 3. Kinderen krijgen onder andere les van fractievoorzitters.

Onder andere nD66-fractievoorzitter Rob Jetten, Partij van de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand en GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld waren aanwezig.

Het kabinet ging begin november akkoord met een extra bijdrage voor het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was tot groot ongenoegen van de bonden en hun leden echter grotendeels eenmalig.

Uit berekeningen van de AOb komt naar voren dat er 4 miljard euro in het onderwijs moet worden geïnvesteerd om het lerarentekort op alle onderwijsinstellingen aan te pakken. Zolang het kabinet niet met een structurele bijdrage komt, zal de bond "structureel actievoeren".