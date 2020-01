Een 52-jarige man is maandagavond in zijn woning aan de Uilebomen in Den Haag beroofd. De politie is nog op zoek naar de verdachten.

De Hagenaar had twee onbekende vrouwen op bezoek. Later op de avond trad een onbekende man met een bivakmuts zijn woning binnen en bedreigde en beroofde hem, zo meldt de politie. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen de twee vrouwen en de persoon die het slachtoffer beroofde.

De vrouwen worden tussen de achttien en twintig jaar geschat. Een van hen had zwart krullend haar, een slank figuur en droeg een zwart adidas-trainingspak. De andere had een getinte huidskleur en droeg een grijze joggingbroek.

Van de man is geen signalement bekend. Mensen die mogelijk meer weten van het incident of de verdachten hebben zien lopen, worden verzocht om contact op te nemen met de politie.