Een 28-jarige man is maandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tien jaar cel voor een fatale steekpartij op 17 januari 2019 op de Weimarstraat in Den Haag. Een 25-jarige Hagenaar kreeg een messteek in zijn hart en overleed de volgende ochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Aan het incident ging een ruzie vooraf tussen de verdachte en drie andere mannen. Daarbij pakte de verdachte een mes en maakte hij een stekende beweging richting het bovenlichaam van het slachtoffer, dat vlak bij hem stond.

Volgens de rechtbank is de stekende beweging te kwalificeren als aanval, waardoor de verdachte niet handelde uit noodweer.



Hoewel de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, vindt de rechter een onvoorwaardelijke celstraf in deze zaak op zijn plaats, mede door de ernst van de gepleegde feiten.