De politie heeft zaterdagavond een 45-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden vanwege het verwonden van twee mensen met een stuk glas in een woning aan de Rottumsestraat. Ook de 19-jarige dochter van de verdachte werd gearresteerd vanwege mishandeling.

Een 45-jarige man en zijn 47-jarige partner zijn met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 20.45 uur kreeg de politie een melding van een steekindcident. Toen agenten arriveerden had de verdachte de woning verlaten. Haar identiteit was wel bekend en niet veel later werd ze aangehouden in de buurt van haar woning, elders in Den Haag.

Ook haar 19-jarige dochter werd aangehouden wegens mishandeling, maar het is niet bekend of ze betrokken is bij het steekincident of op een ander moment de wet overtrad. De recherche doet onderzoek.