Een tram van HTM-tramlijn 16 is zaterdagochtend door onbekende reden ontspoord op de Duinstraat in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond. Het tramverkeer is inmiddels weer hervat.

De ontsporing gebeurde rond 7.45 uur ter hoogte van het tankstation aan de Duinstraat. Na het ontsporen is de tram een stuk achteruit gereden om hem zo weer in de rails te krijgen. Rond 9.15 uur kon de tram zijn reis weer vervolgen.

Bus 22 was tijdelijk gestremd door het ontsporen van de tram.