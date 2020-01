Het ministerie van Justitie en Veiligheid verlengt het gebiedsverbod van de omstreden imam Fawaz Jneid in de Haagse Transvaalbuurt en Schilderwijk. Volgens een woordvoerder verkondigt de man een intolerante boodschap en draagt hij zo bij aan radicalisering.

Bovendien wonen in de Transvaalbuurt en Schilderswijk veel kwetsbare jongeren die vatbaarder zijn voor dergelijke boodschappen.

De imam kreeg in augustus 2017 zijn eerste tijdelijke gebiedsverbod opgelegd. Sindsdien is dit telkens met een half jaar verlengd. "Jneid laat niet zien zich te verbeteren, waardoor er nog steeds grond is voor een dergelijk gebiedsverbod", verklaart de woordvoerder van het ministerie. Half februari zal het verbod worden verlengd.

De imam hield gebedsdiensten in een pand in de Haagse Cilliersstraat dat alleen mag worden gebruikt als bedrijfsruimte. Voormalig burgemeester van Den Haag Pauline Krikke noemde die diensten vorige week al "zeer ongewenst" en eiste van de organiserende stichting Qanitoen dat hier een einde aan zou komen.

Jneid werd eerder als hoofdimam ontslagen door de salafistische As-Soennah-moskee in Den Haag. Hij zou onwettig huwelijken hebben gesloten en het moskeebestuur dwars hebben gezeten.