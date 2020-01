De A12 bij de Malietoren in Den Haag gaat in februari en maart alle weekenden dicht in verband met de aanleg van een brede overkapping over de Utrechtsebaan. Dat meldt de gemeente Den Haag.

Het eerste weekend waarop de A12 is gesloten, is het weekend van vrijdag 31 januari. Alle afsluitingen duren van vrijdag 22.00 uur tot de nacht van zondag op maandag om 5.00 uur.

De A12 is dicht tussen de Zuid-Hollandlaan (S101 en N44) en afslag 2. Het verkeer uit Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid via de ring N14. Vanuit Rotterdam wordt het verkeer omgeleid via de N211. Automobilisten moeten rekening houden met overlast.

De wegen zijn naast de weekenden ook een aantal nachten afgesloten tussen 22.00 uur en 5.00 uur. Het gaat om 12, 19 en 26 februari en 4, 11, 18 en 25 maart. Al die data vallen op een woensdag.

De overkapping wordt 25 meter breed en er worden struiken en bomen op geplant. Fietsers en wandelaars kunnen over de overkapping heen, zodat de route van de Koekamp naar het Haagse Bos veiliger wordt.

Meer informatie is te vinden op een speciale gemeentepagina.