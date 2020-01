Een 47-jarige vrouw uit Den Haag is maandagavond gewond geraakt bij een ruzie in de relationele sfeer op de De Bullstraat. De politie heeft een 55-jarige man uit Leidschendam aangehouden als verdachte.

Agenten werden rond 20.15 uur naar De Bullstraat in Den Haag gestuurd. Eenmaal aangekomen troffen zij de vrouw aan, die gewond bleek te zijn.

De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna vervoerd naar het ziekenhuis. De verdachte werd later op de avond aangehouden in Leidschendam.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak.