De Haagse Pandbrigade heeft samen met de politie 44 illegale slaapplekken ontdekt in de Theresiakerk en een parochiewoning van de kerk in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Dat meldt de gemeente Den Haag maandag.

In de parochiewoning waren dertig slaapplaatsen voor arbeidsmigranten gecreëerd. In de kerk zelf ging het om tien provisorisch gebouwde kamertjes met veertien slaapplaatsen. Door de bewoning was de elektrische installatie overbelast en het brandgevaar groot. Ook waren er geen vluchtwegen en mag een kerk niet zomaar worden bewoond. De kamers zijn per direct gesloten.

Volgens verantwoordelijk wethouder Martijn Balster hebben alle bewoners op eigen kracht een alternatieve slaapplek gevonden. Hij zegt dat ingrijpen in deze situaties noodzakelijk was in verband met de veiligheid. "Maar dit drukt ons ook weer keihard met onze neus op de feiten. Den Haag heeft regelrechte woningnood en een enorm tekort aan betaalbare woningen, waardoor misbruik en uitbuiting van in dit geval arbeidsmigranten op de loer ligt."

De Pandbrigade onderzoekt wie er precies betrokken waren bij de geïmproviseerde slaapplekken in de parochiewoning en de Theresiakerk. Meerdere arbeidsmigranten hebben verklaard dat ze wekelijks 100 euro moesten betalen voor hun huisvesting.

In het nieuwe coalitieakkoord Samen voor de stad staat dat de Pandbrigade vaker wordt ingezet om te controleren op misstanden door malafide huisjesmelkers.