De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand in een restaurant aan de Kempstraat in Den Haag. Twee personen hebben rook geïnhaleerd.

De brand ontstond in het afzuigsysteem van het restaurant, meldt Brandweer Haaglanden. De brandweer heeft bovenliggende woningen tijdelijk moeten ontruimen.

De personen die rook in hadden geademd, zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Bij de bluswerkzaamheden liep een brandweerman een enkelblessure op.

Volgens de brandweer was de brand moeilijk te bereiken omdat het ventilatiekanaal erg lang is. Daarvoor moesten sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Binnen een uur was de brand geblust en mochten de bewoners weer terug in hun woning.