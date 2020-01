Bij een kop-staartbotsing tussen twee auto's op het Schenkviaduct in de Haagse Rivierenbuurt-Zuid is zondagmiddag één persoon gewond geraakt, meldt Regio15 via Twitter.

De gewonde is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval zou zijn veroorzaakt door een derde voertuig, die na het incident zou zijn doorgereden.

Door het ongeval zijn twee rijstroken richting het Rijswijkseplein tijdelijk afgesloten.