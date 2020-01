De Haagse politie heeft in 2020 vijf mannen met openstaande celstraffen aangehouden. Een van hen probeerde uit handen van de dienders te blijven door zich te verstoppen in een kledingkast.

De 48-jarige man had nog 540 dagen celstraf en bijna een ton aan boetes openstaan. Agenten vonden hem op 7 januari 'opgevouwen' in de kast.

Een dag eerder werd een 34-jarige man gearresteerd die nog 119 dagen in het gevang moet doorbrengen vanwege bedreiging en verkeersovertredingen. De hondenbrigade moest eraan te pas komen om de meerdere pitbulls in de woning achter gesloten deuren te houden, zodat agenten de man ongehinderd konden arresteren.

Een 30-jarige man werd op dinsdag 14 januari in Gouda aangehouden. Hij was bijna een jaar geleden veroordeeld tot zestig dagen gevangenisstraf voor diefstal met geweld, maar had zich nooit gemeld.

Een dag later werd een 52-jarige man in Rijsenhout aangehouden die nog 74 dagen achter slot en grendel moet vanwege het overtreden van de opiumwet. Een 26-jarige man uit Den Haag werd op dezelfde dag aangehouden omdat hij de voorwaarden van zijn invrijheidstelling had overtreden.