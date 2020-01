De ijssculpturenexpositie Frozen Magic in Scheveningen heeft ongeveer 40.000 bezoekers getrokken, laat de organisatie vrijdag weten. Bij de expositie waren 22 ijsbeelden te zien.

Frozen Magic was tot 12 januari te bezoeken op het strand naast de pier van Scheveningen. De beelden werden gemaakt door negentien verschillende kunstenaars uit Nederland, Rusland, Finland, Duitsland en Griekenland. Volgend jaar wil de organisatie de expositie twee keer zo groot maken.

De ijssculpturenexpositie is onderdeel van het winterevenement Cool Event Scheveningen. Een ander onderdeel van het evenement is een overdekte schaatsbaan voor het Kurhaus. Deze schaatsbaan is nog tot 26 januari geopend.