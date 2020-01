De politie vraagt vrijdag aandacht voor vijf Haagse moordzaken met de nieuwe coldcasekalender. Die kalender met 52 onopgeloste moordzaken wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken in de hoop dat dit leidt tot tips over een van de zaken.

De oudste Haagse coldcasezaak die in de kalender aan bod komt is die van de 77-jarige alleenstaande Petronella Huijbens. Zij werd op maandag 15 oktober 1990 dood aangetroffen in haar woning.

Haar polsen waren aan elkaar vastgebonden en ze bleek door verstikking om het leven te zijn gebracht. Wie verantwoordelijk is voor haar dood is nog altijd onduidelijk.

In hetzelfde jaar, op vrijdag 23 november 1990, verscheen Edward Moonen niet op een voorlichtingsavond van de scouting die hij zelf organiseerde bij scoutinggroep Eurogroep aan de Jaap Edenweg.

De volgende dag trof de politie hem dood aan in zijn huis aan de Atjehstraat. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Moonen, die ook wel Eddy werd genoemd, was homoseksueel en had contacten bij bekende homo-ontmoetingsplekken, zoals het Haagse Bos en de Scheveningse Bosjes. Wie Moonen om het leven heeft gebracht, is nog een raadsel.

Op 28 januari 1992 werd de 64-jarige Louis van Dam in een garage aan de Damar aan de Kritzingerstraat doodgeschoten. Er werden geen goederen meegenomen. Destijds werden in de zaak twee verdachten aangehouden, maar die zijn later weer vrijgelaten. Er is niemand veroordeeld. De familie van Van Dam weet niet waarom hij is doodgeschoten en hoopt op een gouden tip.

112 Gedetineerde legt uit wat hij van de kalender vindt

Ook zaak Fatiha Hasnaoui uit 1993 staat op kalender

De kalender besteedt ook aandacht aan de dood van de 21-jarige Fatiha Hasnaoui. Zij werd op zondagavond 3 oktober 1993 door haar man dood gevonden op de bank van haar woning aan de Honselersdijkstraat.

Ze was doodgestoken en al de sieraden op haar lichaam waren weg. Ook in haar zaak tast de politie nog in het duister over de toedracht.

De meest recente zaak die in de kalender aan bod komt is die rond de dood van de 42-jarige Mohamed Baksoellah, ook wel bekend als Mall of Malloe. Hij werd op woensdag 11 januari 1995 omstreeks 11.00 uur gewond aangetroffen op de portiektrap van een woning aan de Lunterenstraat.

Hij had hersenletsel dat was veroorzaakt door geweld en overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis. Wat er met hem is gebeurd, is in al die jaren nog niet duidelijk geworden.

Coldcasekalender in 2017 voor het eerst uitgebracht

In januari 2017 werd de coldcasekalender voor het eerst uitgebracht bij wijze van proef. De test bleek succesvol, waarna de politie besloot de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Sinds dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.

Volgens de politie wisselen gevangenen onderling relatief veel kennis uit over gepleegde strafbare feiten. "Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie.

"Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen", aldus Garssen.