Een 25-jarige man is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot zes jaar cel voor het chanteren van tien jonge vrouwen met naaktfoto's en het verkrachten van twee van hen in Den Haag.

De man ging volgens de rechter "zeer berekenend en lafhartig" te werk. Hij had chatgesprekken met de slachtoffers via sociale media, en won op die manier hun vertrouwen.

De verdachte vroeg de vrouwen om hem naaktfoto's te sturen, waarna hij dreigde die beelden te publiceren. In een aantal zaken wist hij hen geld afhandig te maken.

Volgens experts is de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat hij een gemiddelde intelligentie heeft, maar weinig oog en interesse heeft voor het welzijn van anderen.

Het vonnis is lager dan de zeven jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Het OM ging uit van meer strafbare feiten dan de rechtbank bewezen acht.