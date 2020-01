Een persoon is donderdagochtend gewond geraakt bij een steekincident op de Melis Stokelaan in Den Haag. De politie doet onderzoek.

Het incident gebeurde ter hoogte van De Dreef. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De aard van het letsel is onbekend.

De politie is nog op zoek naar de dader of daders. Getuigen van het steekincident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.