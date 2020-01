Een 47-jarige man uit Den Haag is donderdag rond 6.15 uur gewond geraakt bij een steekincident op de Melis Stokelaan ter hoogte van De Dreef in de Haagse wijk Escamp.

De politie ontving een melding over een neergestoken man op de Melis Stokelaan. Ter plaatse troffen agenten een gewonde man aan. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Volgens het slachtoffer is de verdachte gevlucht in de richting van de Lozerlaan. Hij is nog niet aangetroffen en een duidelijk signalement ontbreekt.

De relatie tussen de dader en het slachtoffer is nog onbekend. Ook de toedracht van het incident is onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.