Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag celstraffen van twee maanden tot acht jaar geëist tegen zes verdachten van een Albanese bende voor het exploiteren van twee cocaïnelabs in de binnenstad van Den Haag.

Een van de twee leiders van de drugslabs, een 48-jarige man uit Albanië, hoorde de hoogste straf van acht jaar cel tegen zich eisen. Tegen een 42-jarige Nederlander eiste het OM zes jaar cel, tegen twee 31-jarige Albanezen die het lab werkten vijftig en veertig maanden cel, tegen een 51-jarige Bulgaar 28 maanden cel en tegen een 43-jarige Rus twee maanden cel.

In deze zaak werden in totaal acht verdachten aangehouden. Twee Albanezen die naar België vluchtte, worden op een later moment in Nederland berecht. Een van hen, een 32-jarige man uit Albanië, is volgens het OM de tweede leider van de bende.

Volgens de officier van justitie verbleef het merendeel van de verdachten illegaal in Nederland, met als enige doel om hier strafbare feiten te plegen in georganiseerd verband. "Ze hebben zich bezig gehouden met grootschalige handel in cocaïne. Waarbij de organisatie zich kennelijk had bekwaamd in het wassen, versnijden en opnieuw persen in kilo’s van grote hoeveelheden cocaïne."

Eerste drugslab in juni 2018 ontdekt

De zaak draait om cocaïnelabs aan de Frederikstraat en aan de Laan van Meerdervoort. Het lab aan de Frederikstraat werd op 30 juni 2018 ontdekt na een tip van een bezorgde verhuurder van het pand. Hij had geen goed gevoel bij zijn nieuwe huurder.

In de woning trof de politie vervolgens een drugslab aan voor het wassen, versnijden en persen van cocaïne. Ook werd ruim 60 kilo cocaïne gevonden.

Aantal maanden later werd tweede drugslab ontdekt

Kort daarna kreeg de politie een tip waarin twee Albanezen werden genoemd als eigenaren van het opgerolde drugslab. De politie observeerde vervolgens hun woningen aan de Laan van Meerdervoort. Daaruit bleek dat verschillende mannen met rugzakken en tassen een van de twee panden binnengingen en met een andere bepakking weer vertrokken.

In augustus 2018 vond de politie in het pand aan de Laan van Meerdervoort het tweede cocaïnelab en twaalf kilo cocaïne. In een woning aan de Gedempte Gracht werd ruim 200.000 euro in contanten aangetroffen.

Diezelfde dag werden zes van de acht verdachten aangehouden. De twee verdachten die wisten te vluchten naar België werden daar later alsnog gearresteerd. Een van hen zit daar nog vast voor een ander vergrijp, de ander werd uitgeleverd aan Nederland. Wanneer hun zaak wordt behandeld, is niet bekend.