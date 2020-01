Het aantal geregistreerde misdrijven in Den Haag is in 2019 licht toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. Er werden vorig jaar in totaal ongeveer 36.500 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover zo'n 34.500 in 2018.

In Den Haag werden vorig jaar na Amsterdam (80.000 misdrijven) en Rotterdam (51.000) het meeste aantal misdrijven gepleegd. In de hofstad werden onder meer veel meldingen gemaakt van diefstal en inbraak in een woning (1.400), bedreiging (1.600) en mishandeling (2.300).

Het aantal misdrijven in Den Haag neemt al enkele jaren af. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het aantal weer is toegenomen. In 2012 werden er nog 52.700 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover 34.500 in 2018.

Landelijk is het aantal misdrijven ook na een jarenlange daling weer toegenomen. In 2019 werden er in Nederland ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2018.