De politie heeft in de afgelopen weken zes verdachten aangehouden wegens verschillende woninginbraken in Den Haag. De leeftijd van de daders varieert van 14 tot 57 jaar.

De zes Haagse verdachten werden allen op heterdaad betrapt, zo meldt de politie. De eerste van de reeks inbraken werd gepleegd op vrijdagavond 13 december vorig jaar in een woning aan het Westhovenplein. Hiervoor zijn twee mannen van 18 en 23 jaar opgepakt. Agenten zagen dat een van hen via het balkon naar boven klom en met een steen een ruit ingooide.

Vervolgens werd er op Eerste Kerstdag rond 22.50 uur een inbraak gepleegd op een woning aan de Adriaan van Leeuwenlaan. Een getuige had de politie gealarmeerd, waarna agenten de veertienjarige verdachte bij de Piet Baarslaan op het spoor kwamen en hem aan konden houden. Onder een auto trof de politie een verzameling gestolen sieraden aan. Ook had de jongen een geldbedrag gestolen.

Twee mannen van 38 en 57 jaar zijn op 6 januari aangehouden wegens een inbraak op de Steijnlaan. De man van 38 stond buiten op de uitkijk terwijl de ander een woning inging.

Een 23-jarige verdachte werd in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 januari opgepakt na een inbraakpoging in een woning aan de Vreeswijkstraat. De man werd betrapt door een getuige. De politie trof hem aan in een schuur waar hij zich verstopt had.