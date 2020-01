Het gebruik van technologische hulpmiddelen kan de kwaliteit van het fysieke leven van ouderen verbeteren, blijkt dinsdag uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de gemeente Den Haag. Het is het grootste onderzoek ooit in Nederland naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg.

De gemeente Den Haag zoekt actief naar innovatieve technologieën om de ouderenzorg te verbeteren. In 2016 werd het zogeheten project iZi Gezond Lang Thuis gestart waarmee werd onderzocht of technologische hulpmiddelen ouderen helpen om langer thuis te blijven wonen. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn een slim deurslot met camera, een zorgrobot en een alarm met GPS.

Het onderzoek werd opgezet in de Haagse wijk Escamp. Meer dan honderd ouderen testten een jaar lang zowel bestaande als innovatie technologieën. De Haagse campus van het LUMC testte vervolgens het effect van de technologie op de zelfredzaamheid, veiligheid, fysieke kwaliteit van leven en zorgkosten (Wmo en huisarts).

Uit het onderzoek blijkt dat vooral ouderen van boven de 81 jaar baat hadden bij technologie en dat de fysieke kwaliteit van leven licht werd verhoogd bij het gebruik van ten minste drie technologische hulpmiddelen.

Onderzoekers: Ouderen moeten hulp zelf willen

Wel benadrukken de onderzoekers dat het effect van technologie alleen effect heeft als ouderen zelf om die hulpmiddelen vragen, als de technologie goed wordt uitgelegd en als het past bij de behoeften van ouderen.

Haagse wethouder Kavita Parbhudayal van Zorginnovatie neemt de aanbevelingen van de onderzoekers over. "De vraag naar zorg groeit en de kosten stijgen. Ik wil dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en ik geloof echt dat zorginnovatie daarin de toekomst heeft. Niet omdat ik wil dat machines mensen vervangen, maar om met techniek mensen meer mens te laten zijn."