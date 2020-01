Een 42-jarige man is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het ernstig mishandelen van zijn ex-partner met een moersleutel aan de President Kennedylaan in Den Haag.

De man sloeg vorig jaar met de moersleutel van 1,65 kilo meerdere keren op het hoofd en het lichaam van het slachtoffer. Zij zat achter het stuur van haar auto en kon zich niet verweren. Door de klappen liep ze een open kaakbreuk en een deuk in haar schedel op.

Vanuit de gevangenis stuurde de man haar nog een brief, waarin hij haar met de dood bedreigde.

De straf is lager dan de zeven jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist, mede door de aanvullende maatregelen die de rechtbank de man heeft opgelegd. Zo zal hij na zijn celstraf langdurig onder toezicht van reclassering staan. Op die manier wil de rechtbank de kans op herhaling minimaliseren.

Tot slot moet de man de materiële schade van het slachtoffer vergoeden en haar 10.000 euro smartengeld betalen.