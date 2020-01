De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een kleine brand in Penitentiaire Inrichting Haaglanden (PI Haaglanden) aan de Pompstationsweg in Den Haag. Een gedetineerde is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 9.30 uur ontving de meldkamer een automatische melding vanuit de gevangenis. Toen de brandweerlieden arriveerden, hadden medewerkers van de gevangenis de brand al geblust.

De brand is ontstaan in de cel van het slachtoffer. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) acht de kans groot dat de gedetineerde de brand heeft aangestoken.

Een traumahelikopter met een medisch specialist kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen.