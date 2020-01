De zeventienjarige verdachte die dinsdag een steekincident op het ROC Mondriaan in Den Haag pleegde, is zaterdagochtend aangehouden in zijn woning in Rotterdam.

De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau waar hij wordt verhoord. De precieze toedracht van het incident wordt nog onderzocht.

Bij het steekincident raakte een zeventienjarige jongen gewond. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis, maar mocht snel weer naar huis.