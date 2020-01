De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden voor het met een vuurwapen bedreigen van een persoon in een woning aan de Kikkerbeetlaan in Den Haag.

De politie kreeg rond 0.30 uur melding van een bedreiging. Later op de avond werd de verdachte aangehouden in een woning aan de Baltimorehof. Bij het doorzoeken van zijn woning heeft de politie geen vuurwapen aangetroffen.

Wie de man zou hebben bedreigd en wat zijn motief daarvoor was, is nog onduidelijk. De man zit vast en wordt verhoord.