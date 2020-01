Een politiehond heeft donderdagochtend een inbreker op heterdaad betrapt in de Haagse wijk Segbroek, meldt de politie via Twitter.

De politie kwam ter plaatse na een melding van inbraak. De inbreker had zich verstopt in een schuurtje bij de betreffende woning, maar werd ontdekt door de hond.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt.