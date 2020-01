Op een winkel aan de Rijswijkseweg in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.

Door de ramkraak was een deel van de glazen pui beschadigd waardoor de daders naar binnen konden. Zij hebben vervolgens meerdere goederen gestolen. De auto waarmee de ramkraak is gepleegd, is meegenomen voor onderzoek.

Een zoektocht naar de daders in de omgeving leverde niks op. Getuigen van de ramkraak wordt verzocht contact op te nemen met de politie.