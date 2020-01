Een zeventienjarige jongen is dinsdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij bij het ROC Mondriaan aan de Neckar in Den Haag. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer ontslagen.

Het is nog niet bekend of de jongen een leerling is van de school, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

De politie kreeg rond 11.00 uur een melding dat de jongen zich in het ziekenhuis had laten behandelen. Er is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook over een mogelijke verdachte is nog geen enkele informatie bekend.

De politie heeft een afzetting voor de ingang van de school gemaakt. Leerlingen moeten via een andere ingang naar binnen.