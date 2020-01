Het grote reisinformatiescherm op Den Haag Centraal is maandag in gebruik genomen. Het scherm van 7 bij 2 meter toont informatie over treinen die in het komende half uur gaan vertrekken.

Het scherm hangt voor de poortjes aan de centrumzijde van het station. Volgens ProRail is die locatie gekozen vanwege de leesbaarheid vanuit alle hoeken van het station. Ook is rekening gehouden met de looproute van mensen die overstappen van de tram naar de trein.

Ook Rotterdam Centraal heeft sinds 18 december een groot informatiescherm. Utrecht Centraal volgt later dit jaar als alle vergunningen rond zijn.