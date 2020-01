Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag is voor het instellen van een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Dat heeft hij zondagmiddag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Remkes (VVD) zegt voor een handhaafbaar vuurwerkverbod te zijn die de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid volgt: knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden en siervuurwerk toestaan.

"Het is niet normaal dat dit gebeurd", zegt Remkes, refererend aan alle branden en schade in de Hofstad. "Er is sprake van normvervaging en verhuftering. Niet alleen in Den Haag, maar op vele plekken. Ouders weten niet meer wat hun kinderen uitspoken. We zouden elkaar moeten aanspreken op verkeerd gedrag en niet wegkijken."

"Een vuurwerkverbod is niet voor alles de oplossing, maar duidelijke regelgeving maakt betere handhaving op alle gebieden mogelijk", aldus de waarnemend burgemeester.

Remkes hoopt dat zijn opvattingen worden overgenomen en noemt eigen opvattingen "belangrijker dan partijprogramma's".

'Of vreugdevuren doorgaan ligt aan afspraken'

Of de verboden vreugdevuren volgend jaar wel door mogen gaan, ligt aan de afspraken, zegt Remkes. "Alles aan de vuurstapels moet veiligheidstechnisch in orde zijn en ook milieuverantwoord."

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft zaterdag ook uitgesproken voor een vuurwerkverbod te zijn. Hij heeft specifiek zijn partij, de VVD, opgeroepen om een vuurwerkverbod te steunen.