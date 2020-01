Vier agenten zijn zaterdagavond lichtgewond geraakt nadat ze bekogeld werden met stenen bij ongeregeldheden op een evenement aan de Wegastraat in Den Haag. Er zijn vier personen aangehouden.

Er braken rond middernacht ongeregeldheden uit op het evenement, meldt de politie. Een groep van circa honderd personen wilde een feest binnenkomen zonder entreebewijs of fouilleren.

Het lukte de groep om het pand binnen te dringen, waarop de beveiliging besloot de zaal te ontruimen en het feest te beëindigen.

Ongeveer honderd tot honderdvijftig personen wilden de locatie niet verlaten en keerden zich tegen de politie. Ze gooiden stenen en andere voorwerpen naar de agenten. Eén agent moest door ambulancepersoneel gecontroleerd worden. De agenten hebben aangifte gedaan.

Door een linie te vormen en politie te paard en honden in te zetten kon de orde hersteld worden. Eén van de aangehouden verdachten werd in zijn been gebeten door een hond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

NS zet extra trein in

Een deel van de groep bleef rondom Den Haag Centraal hangen, waarop de politie de ingang blokkeerde. In samenwerking met de NS werd er een extra trein ingezet vanaf Den Haag Holland Spoor, waarin de groep onder politiebegeleiding is weggevoerd.

De politie doet onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.