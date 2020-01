Van de 39 personen die zijn gearresteerd tijdens de jaarwisseling in Den Haag is één iemand veroordeeld tot tien dagen celstraf en zitten vier mensen nog vast. Acht anderen moeten zich verantwoorden voor de rechter en drie mensen kregen een boete van enkele honderden euro's.

In de overige zaken moet de officier van justitie nog een besluit nemen over de afdoening.

De verdachte die werd veroordeeld tot een celstraf is een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou met Oud en Nieuw een beveiliger hebben mishandeld.

Vier verdachten zitten nog vast op verdenking van het in brand steken van een bestelbus op de Erasmusweg. De officier van justitie bepaalt komend weekend of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Voor acht personen is al bepaald dat zij zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter. Vier van hen zouden betrokken zijn geweest bij het stoken van een groot vuur op straat. Drie anderen worden verdacht van mishandeling of belediging. De achtste verdachte, een minderjarige, zou vuurwerk hebben gegooid naar een politieagent.

In drie andere zaken heeft het Openbaar Ministerie (OM) een boete opgelegd van enkele honderden euro's voor belediging.