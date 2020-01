De politie breidt het team uit dat onderzoek doet naar de reeks autobranden woensdagavond onder een flat in de Haagse wijk Parkbuurt Oosteinde. Drie mensen raakten zwaargewond, twaalf mensen ademden rook in.

De brandende auto's stonden onder een overkapping van het appartementencomplex aan de Laan van Wateringse Veld. Omdat de zware rook van de brand de galerij van het complex was binnengedrongen, moesten bewoners met ladders en hoogwerkers via het raam uit hun huizen worden getild. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in bussen van vervoersmaatschappij HTM.

De politie vermoedt dat de autobranden zijn gesticht. Een groot team van rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), zal de toedracht verder onderzoeken.