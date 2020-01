Omstanders hebben donderdag rond 19.00 uur een man met steekwonden gevonden in het water bij treinstation Moerwijk in Den Haag.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen verdachten in beeld.