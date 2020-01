Tot ten minste vrijdag 12.30 uur rijden er geen treinen tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal door een ontspoord treinstel donderdag, melden ProRail en NS. In de trein zaten passagiers, maar niemand raakte gewond.

Waardoor de trein ontspoorde, is nog onduidelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een onderzoek ingesteld.

De NS raadt reizigers aan gebruik te maken van de Haagse tram tussen Zoetermeer, Den Haag Ypenburg, Voorburg en Den Haag Centraal.

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal of Amersfoort Centraal kunnen per trein reizen via Schiphol Airport. Tussen Den Haag Centraal en Gouda kunnen mensen reizen via Rotterdam. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.