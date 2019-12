Twee fotografen van nieuwssite Regio15.nl zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.30 uur mishandeld op de Duinstraat in Den Haag. Een 51-jarige man uit Den Haag is aangehouden.

De twee slachtoffers waren aan het werk toen zij mishandeld werden. Waarom de Hagenaar de mannen aanviel, is nog onduidelijk. De man is na het incident meteen gevlucht.

De slachtoffers deden aangifte en politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de 51-jarige verdachte. Hij is opgepakt en zit momenteel nog vast. Hij wordt later verhoord.